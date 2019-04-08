«Бурятэнерго»: Осторожно с платежами за свет

Жители Бурятии рискуют заключить договоры с сомнительными энергосбытовыми и электросетевыми компаниями



Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» обращается с предупреждением ко всем потребителям электрической энергии республики. В настоящее время у филиала «Бурятэнерго» (входит в группу компаний крупнейшей в России государственной сетевой организации - ПАО «Россети»), отсутствует информация о наличии урегулированных договорных отношений по энергоснабжению и передаче электрической энергии с отдельными энергосбытовыми компаниями.



В связи с этим, у потребителей электроэнергии (организаций и жителей) Улан-Удэ возникают реальные риски оплаты счетов лицам, не имеющим права взимать плату с потребителей.



«Бурятэнерго» рекомендует быть бдительными! И напоминает, что единственной сбытовой организацией - гарантирующим поставщиком на территории Бурятии является АО «Читаэнергосбыт». Именно эта компания в силу наличия статуса гарантирующего поставщика по закону несёт полную, гарантированную государством ответственность перед потребителями и не вправе отказать в заключении договора энергоснабжения любому лицу, обратившемуся в «Читаэнергосбыт».



Также в компании напоминают о возможности заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии напрямую с филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго».





