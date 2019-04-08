В соревновании приняли участие 295 спортсменов
7 апреля прошло открытое первенство Кяхтинского района по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 295 спортсменов из Улан-Удэ, Кабанского, Селенгинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Иволгинского, Кяхтинского и Заиграевского районов.
По итогам первенства определились победители в сильнейших группах. Так среди мужчин в группе от 21 года и старше на трассе протяжённостью 7 км 200 метров золотую медаль завоевал Дмитрий Юрьев. Он показал результат 49 минут 35 секунд. С отставанием 7 минут 35 секунд вторым пришёл Василий Гордеев, тем самым завоевав серебро. Третий результат и бронзовая медаль принадлежат Александру Лескову. Его отставание от победителя составило 8 минут 4 секунды.
Девушки в сильнейшей группе от 21 года и старше преодолевали 6 км неизвестной трассы, ориентируясь по картам. Золотую медаль в этой группе завоевала Елена Загребельная. Её результат – 59 минут 15 секунд. Второй результат и «серебро» соревнований принадлежат Дарье Белоусовой. Она отстала от победителя на 11 минут 7 секунд. Бронзовую медаль взяла Светлана Иванова. Её отставание от победителя составило 11 минут 31 секунда.
В Кяхтинском районе Бурятии прошло первенство по спортивному ориентированию
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