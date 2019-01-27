Участник конкурса «Лидеры России» из Бурятии: «Захотел проверить свои силы»



- Как проходят оценочные мероприятия?



- Оценочные мероприятия проходят хорошо, интересные задания. Взяты жизненные ситуации.



- Если Вы выиграете образовательный грант, то на что потратите его?



- Захотелось бы получить образование уровня MBA в одном из передовых московских образовательных учреждений, возможно - в фонде «Сколково».



- Удалось уже достичь каких-то личных результатов?



- Да, удалось познакомиться со множеством людей, завязать хорошие дружеские отношения. Очень рад участвовать в мероприятии, познакомиться с такими людьми. Как из нашего региона, так и с других. Все - открытые, по-доброму настроенные на сотрудничество, и в этом плане я очень хорошо оцениваю этот конкурс.



- Удалось встретиться со специалистам из Вашей сферы деятельности?



- Найдены партнёры, с которыми у нас возможно плодотворное перспективное сотрудничество.





Подведение итогов состоится завтра, 28 января.



Справка:



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.



В этом году 300 финалистов получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Расширилось число наставников до 90 человек. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.





Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.





