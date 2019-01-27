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Участник конкурса «Лидеры России» из Бурятии: «Захотел проверить свои силы»

Участник конкурса «Лидеры России» из Бурятии: «Захотел проверить свои силы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет интервью одного из участников всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Как сообщал «Байкал-Daily», делегация из Бурятии принимает участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит с 25 по 27 января во Владивостоке. Бурятию представляет 31 человек. 

У участников очень насыщенная программа: для них проводятся мастер-классы, оценочные мероприятия, их испытывают в различных ситуациях.

Алексей Багаев, участник из Бурятии, занимается изготовлением сувенирных и корпоративных магнитов (компания называется «Байкальский сувенир»). Он впервые участвует в этом конкурсе и с удовольствием рассказал «Байкал-Daily» о своих впечатлениях от состязаний во время короткого перерыва между мероприятиями.

- Первые впечатления очень положительные, от воспитанных культурных энергичных образованных людей. Они обладают должным уровнем эрудиции и энтузиазма, приятно с такими людьми общаться.

- Почему Вы решили принять участие в конкурсе?

- Проверить свои силы. Захотелось посмотреть, смогу ли я это сделать. Как оказалось, смог - получилось.

- Вы смогли дойти до полуфинала. А как оцениваете свои шансы на выход в финал, на победу?

- На самом деле состав участников очень сильный: директора, руководители, министры, высокопоставленные чиновники. Однако, как говорится в сфере экономики, «прогноз умеренно позитивный». Я так свои силы оцениваю.

Я так оцениваю, поскольку будучи студентом участвовал в похожей программе - «Стипендиальной программе фонда имени Потанина». Тогда я вошёл в 20 лучших студентов и получал стипендию фонда. Этапы отбора примерно похожи: первый этап – это тестирование, второй – работа в команде, с коллегами, разбор кейсов, ситуаций - принятие решений, организация работы внутри команды, определение лидеров, исполнителей и так далее. Похожие задания, однако здесь, конечно же, всё на новом, более высоком, сложном уровне. Интересно во всём этом участвовать. 

- Как проходят оценочные мероприятия?

- Оценочные мероприятия проходят хорошо, интересные задания. Взяты жизненные ситуации.

- Если Вы выиграете образовательный грант, то на что потратите его?

- Захотелось бы получить образование уровня MBA в одном из передовых московских образовательных учреждений, возможно - в фонде «Сколково».

- Удалось уже достичь каких-то личных результатов?

- Да, удалось познакомиться со множеством людей, завязать хорошие дружеские отношения. Очень рад участвовать в мероприятии, познакомиться с такими людьми. Как из нашего региона, так и с других. Все - открытые, по-доброму настроенные на сотрудничество, и в этом плане я очень хорошо оцениваю этот конкурс. 

- Удалось встретиться со специалистам из Вашей сферы деятельности?

- Найдены партнёры, с которыми у нас возможно плодотворное перспективное сотрудничество. 

Подведение итогов состоится завтра, 28 января.

Справка:

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

В этом году 300 финалистов получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Расширилось число наставников до 90 человек. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.


Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.


конкурс лидеры России
 
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