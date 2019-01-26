Делегация Бурятии участвует в «Лидерах России» во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке проходит региональный этап всероссийского конкурса



Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия принимает участие в региональном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Дальневосточному федеральному округу. Всего в полуфинал попали более трёхсот человек. Республику представляют 31 человек. Мероприятие проходит во Владивостоке с 25 по 27 января в Дальневосточном федеральном университете.



Сегодня, 26 января, состоялось торжественное открытие конкурса, на котором побывал Байкал-Daily. С приветственным словом участников встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



- Конкурс открывает новые возможности для инициативных, энергичных людей, настроенных на рост своей карьеры руководителя, настроенных на созидание. Сегодня более трёхсот участников в стенах университета будут работать, доказывать, кто из них лучше, - сказал Олег Кожемяко.



Конкурс проводится во второй раз. В этом году, как и в прошлом, в конкурсе принимает участие министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Также участниками стали: врио министра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников, замминистра туризма республики Баярма Цыдыпова, заместитель председателя , начальник парковой экспертизы в правительстве Бурятии Алдар Доржиев, замруководителя УФАС Максим Мадасов, заместитель руководителя по работе с отдалёнными микрорайонами в администрации Советского района Владислав Дармаев, начальник отдела экономики и прогнозирования в администрации Баргузинского района, а также сыновья экс-советника главы Бурятии Зандры Сангадиева – Бато и Чингис.



- Мы всё время говорим, что это конкурс не про отбор на какие-то управленческие позиции, но не смотря на это, у нас больше 70 человек из прошлогодних финалистов получили серьёзные назначения. Большинство крупных компаний и частных структур присматриваются к нашим участникам, - отметил Алексей Комиссаров.



Сегодня и завтра проводятся оценочные мероприятия. Также в программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.



Ведущие эксперты по оценке Юлия Полетаева и Дмитрий Лисицын не стали выделять какой-либо регион ДФО отдельно, сказав, что «все регионы молодцы».



Говоря об оценке участников, Дмитрий Лисицын отметил, они обязательно должны иметь лидерские качества, чтобы повести команду за собой, вдохновлять людей на достижение целей.



- Быть грамотными с точки зрения умения анализировать информацию, делать какие-то выводы, посмотреть на ситуацию комплексно, с разных сторон и смочь предвосхитить какие-то возможные развития ситуации в будущем. Они должны уметь коммуницировать с друг другом. Доброжелательно, конструктивно отстаивать свою позицию, при этом уметь слышать других и учитывать их мнения. Это социальная ответственность: ориентация на интересы общества, на интересы людей и готовность людей включаться в какие-то социальные проекты и доводить их до конца, - заключил эксперт.



Юлия Полетаева добавила, что в этом году сократилось время оценки: в прошлом году это было 2,5 дня, в этом – чуть более полутора дней.



- Основная суть оценочных мероприятий – это три блока, фабулы: наши участники имеют дело с бизнес-ситуацией, имеют дело с социальной сферой, то есть выступают как менеджеры социальной сферы, некоммерческих организаций, осуществляющих социальную защиту, - разъяснила Юлия Полетаева.



Также эксперты добавили, что в этом году ситуации берутся из жизни, которых в прошлом году не было.



Результаты регионального этапа станут известны 28 января.