В поликлиниках Улан-Удэ не хватает машин для вызовов врачей на дом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Это связано с эпидемией гриппа и ОРВИ



В Улан-Удэ на сегодняшний день зарегистрировано 2 111 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше эпидпорога по совокупному населению на 30 %.



С 18 января в Улан-Удэ наблюдается увеличение вызовов врачей на дом в связи с ОРВИ и гриппом. На 22 января количество обращений составило 1 302. В основном, болеют дети трёх, шести, семи и 14 лет.



Ежедневно на вызовы скорой медицинской помощи выезжают 28 бригад и 2 бригады в городской поликлинике № 2. Часть машин находится на техническом обслуживании.



В связи с ростом числа заболевших и увеличением количества вызовов врачей на дом мэрия города решила помочь городским поликлиникам и выделила 10 муниципальных автомобилей.



- Мы понимаем, что на сегодняшний день министерству здравоохранения тяжело обеспечить количество вызовов, потому что число больных достаточно большое. Мы решили помочь правительству, в частности министерству здравоохранения. 10 муниципальных автомобилей будут работать до тех пор, пока эпидемиологический порог не придёт в норму, - отметил Александр Голков.



С 23 января транспорт выделят для шести поликлиник. Водители будут выезжать на линию с 8:00 до 18:00, сообщает управление по информационной политике городской администрации.

