Артисты представят в столице России постановку «Утиная охота. Сны Зилова»
Артисты Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» выступят в Москве. На малой сцене государственного академического центрального театра кукол Образцова 22 января они покажут спектакль «Утиная охота. Сны Зилова».
Эта постановка создана при поддержке федерального проекта «Культура малой родины». Автор - главный режиссёр театра кукол имени Образцова Борис Константинов. Сейчас в Москве проходит марафон его спектаклей, приуроченный к 50-летнему юбилею деятеля искусств, неоднократного лауреата национальной театральной премии «Золотая маска».
В программе марафона – лучшие спектакли Бориса Константинова. В их числе – премьера Иркутского областного театра кукол «Аистенок» «Утиная охота. Сны Зилова», выпущенная юбиляром в сентябре 2018 года. Администрация Образцовского театра кукол адресно за свой счёт пригласила иркутских артистов принять участие в марафоне лучших спектаклей Бориса Константинова. Также в афише марафона представлены спектакли текущего репертуара центрального театра кукол имени в постановке Бориса Константинова для зрителей разного возраста. Среди них – «Аленький цветочек», «Ленинградка», «Гулял по улице щенок», «Снеговик», «Али-баба и сорок разбойников», «Турандот» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро», сообщает пресс-служба правительства области.
Спектакль иркутского театра кукол покажут в Москве
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