Сборную республики представят 90 спортсменов
Впервые в Бурятии с 5 по 10 февраля состоится чемпионат и первенство России по тхэквондо ITF. На соревнования, которые пройдут в Физкультурно-спортивном комплексе, приедет более 600 спортсменов из 42 регионов России в возрасте от 14 до 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Чемпионат и первенство России являются одними из важнейших соревнований для спортсменов нашей страны. Именно здесь будет формироваться сборная команда России по тхэквондо (ITF) на чемпионат и первенство Европы и мира 2019 в итальянском городе Римини и болгарском Пловдиве.
Сборную Бурятии будут представлять 90 сильнейших спортсменов, в числе которых чемпионы и призёры России, Европы, Мира и Азии.
Наша республика по праву гордится достижениями спортсменов в этом виде спорта, отмечают в министерстве. Евгений Оцимик, Борис Баглаев, Булат Зандеев, Антон Сердюков в разные годы успешно покоряли пьедесталы Европы и мира. В 2018 году большие результаты показала юная тхэквондистка Яна Сердюкова. Спортсменка завоевала золото на первенстве России, затем серебро на первенстве Европы. Далее началась череда покорённых пьедесталов – Яна стала победительницей первенства Азии и первенства мира, а также Кубка России, была признана лучшей спортсменкой по итогам 2018 года.
Соревнования будут проводиться по шести возрастным категориям в нескольких видах программ: личный и командный туль, личный и командный спарринг, самозащита и спецтехника.
Торжественное открытие пройдёт 7 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Помимо зрелищных состязаний гостей чемпионата и первенства ждет несколько сюрпризов от организаторов соревнований.
Бурятия примет чемпионат и первенство России по тхэквондо
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