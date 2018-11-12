Молодёжь из Бурятии отправится на всероссийский слёт в Барнаул



Программа включает в себя экспертные сессии, семинары, мастер-классы, эксклюзивные выставки, деловые экскурсии, обмен опытом и идеями. Об этом сообщает минсельхоз республики.



Всероссийский слёт сельской молодёжи – это ежегодное мероприятие, которое направлено на презентацию и распространение передового опыта развития сельских территорий страны при непосредственном участии молодёжи.



В юбилейном слёте поучаствуют представители Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Томской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей, Алтайского, Забайкальского, Пермского краёв, республик Алтай, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкого автономного Округа.



К участию в юбилейном слёте приглашены молодые активисты, главы сельских поселений, руководители общественных организаций, депутаты, предприниматели, фермеры и другие представители инициативной молодежи.



С 13 по 16 ноября в Барнауле в Алтайском крае пройдёт юбилейный десятый всероссийский слёт сельской молодежи «Село: Уютное. Активное. Моё». Бурятию представят члены федерации молодёжи республики Любовь Кузнецова из Кабанского района и Сарюна Баторова из Еравнинского района.