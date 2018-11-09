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В Улан-Удэ открылась литературно-музыкальная гостиная

В Улан-Удэ открылась литературно-музыкальная гостиная
Общество,  Фото:pixabay.com
Планируется возродить традиции вечеров 19-20 века

Фонд славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» открыл литературно-музыкальную гостиную. Гостями вечера 8 ноября стала оперная солистка Наталья Юргина и джаз-бенд «Джем», исполнившие композиции в стиле джаз и блюз. Вечер посетили известные бизнесмены и политики Бурятии.

- Мы хотим возродить традиции вечеров 19-20 века, когда люди целыми семьями собирались в гостиных и слушали прекрасную музыку, обсуждали литературные произведения, встречались с музыкантами, писателями и поэтами. Хотим возродить саму атмосферу таких вечеров. Наша первая гостиная открывает большое звено интеллектуального клуба. Здесь можно будет услышать классическую музыку, джаз, новых современных исполнителей, - рассказал исполнительный директор фонда Михаил Ян.

На этом вечере музыканты презентовали известные композиции, как в классическом джазовом звучании, так и в собственной интерпретации. Так, например, они представили собственную вариацию на тему «Summertime» Дж. Гершвина и исполнили яркую и свежую песню «Sunny», знакомую всем по выступлениям «Boney M».

Вечер посвятили проекту «Песня в истории моего села», который направлен на сохранение песенной хоровой культуры в селах Бурятии. Посетители гостиной внесли благотворительные взносы на поддержку проекта, сообщает пресс-служба фонда.

Совместно с пятью сельскими районами республики и жителями Бурятии планируется издание сборников воспоминаний ветеранов сельских хоров и старожилов. Проект завершится в мае 2019 года, и уже в июне фонд проведёт очередной фестиваль хоровой песни «ЗвениУдинск».
 
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