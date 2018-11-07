Улан-удэнке, арендовавшей авто, пришлось платить за ремонт двигателя
В столице Бурятии обычная процедура аренды легкового автомобиля обернулась для улан-удэнки крупными расходами
Женщина арендовала на сутки легковой автомобиль. Однако по несчастному стечению обстоятельств у автомобиля сломался двигатель, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В свою очередь, арендодатель не дождавшись возврата транспортного средства обратился в отделение полиции, где потребовал с арендатора написать расписку о возмещении материального ущерба.
В дальнейшем ни расписка, ни телефонные звонки никак не побуждали женщину к уплате долга. Собственник транспортного средства обратился с исковым заявлением в суд за возмещением причинённого ущерба.
Суд постановил взыскать с ответчицы госпошлину и сумму материального ущерба в размере 36 750 рублей. А в остальной части взыскания арендной платы и упущенной выгоды в размере 31 тысячи рублей отказал.
- К должнику были применены комплексные меры принудительного характера. Также было установлено место получения доходов. На сегодняшний день в результате обращения взыскания на заработную плату денежные средства взысканы в полном объеме и перечислены на счет взыскателя, - отмечает Светлана Коркина, начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов № 2 Улан-Удэ УФССП по Бурятии.
Улан-удэнке, арендовавшей авто, пришлось платить за ремонт двигателя
Общество, Фото:
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