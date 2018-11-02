Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу

Приедут около 100 сильнейших спортсменов
В Иркутске в зале единоборств «Витязь» с 5 по 10 ноября состоится первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юниоров 2001 года рождения и юношей 2002 года рождения. Соревнования посвящены памяти семикратного чемпиона РСФСР по боксу Закарьи Хасановича Мигерова, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу примут участие около 100 сильнейших спортсменов. От Иркутской области участвует сборная команда в составе 25 боксеров из Иркутска, Ангарска, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска, Усть-Кута, Бирюсинска. На ринг выйдут иркутские боксеры Олег Мошкирев и Василий Каверин. В весовой категории 69 кг будут участвовать ангарчане Данил Черных и Даниил Вуйчицкий, а также Семен Савчак из Вихоревки.
Заявки на участие в соревнованиях также подали представители Новосибирска, Пензы, Челябинска, Хабаровска, Красноярска, Читы и других городов России.
Первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу состоится в десяти весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг.
Первенство РССС является отборочным турниром на всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова», которые пройдут с 8 по 12 декабря в Санкт-Петербурге.
Справка:
Закарья Мигеров – легенда российского бокса, семикратный чемпион РСФСР по боксу (1946-1953), серебряный призёр чемпионата СССР по боксу 1951 года, бронзовый призёр 1952 года.
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