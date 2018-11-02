02 Ноября

01 Ноября

Популярное

Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу

Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приедут около 100 сильнейших спортсменов

В Иркутске в зале единоборств «Витязь» с 5 по 10 ноября состоится первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юниоров 2001 года рождения и юношей 2002 года рождения. Соревнования посвящены памяти семикратного чемпиона РСФСР по боксу Закарьи Хасановича Мигерова, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

В первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу примут участие около 100 сильнейших спортсменов. От Иркутской области участвует сборная команда в составе 25 боксеров из Иркутска, Ангарска, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска, Усть-Кута, Бирюсинска. На ринг выйдут иркутские боксеры Олег Мошкирев и Василий Каверин. В весовой категории 69 кг будут участвовать ангарчане Данил Черных и Даниил Вуйчицкий, а также Семен Савчак из Вихоревки.

Заявки на участие в соревнованиях также подали представители Новосибирска, Пензы, Челябинска, Хабаровска, Красноярска, Читы и других городов России.

Первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу состоится в десяти весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг.

Первенство РССС является отборочным турниром на всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова», которые пройдут с 8 по 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Справка:

Закарья Мигеров – легенда российского бокса, семикратный чемпион РСФСР по боксу (1946-1953), серебряный призёр чемпионата СССР по боксу 1951 года, бронзовый призёр 1952 года.


спорт бокс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу
Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу
Общество, 02.11.2018
Приедут около 100 сильнейших спортсменов
В Улан-Удэ завершается месячник по профилактике наркомании
В Улан-Удэ завершается месячник по профилактике наркомании
Общество, 02.11.2018
Почти за месяц провели более 50 мероприятий
В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе
В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе
Общество, 02.11.2018
Турнир прошёл в рамках чествования бронзового призёра чемпионата России и серебряного призёра первенства мира
8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе
8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе
Общество, 02.11.2018
Из них больше половины прошли срочную службу
Вожатые Бурятии присоединились к skibidi challenge (видео)
Вожатые Бурятии присоединились к skibidi challenge (видео)
Общество, 02.11.2018
Студенты необычным образом пригласили желающих вступить в их команду
В Улан-Удэ после ремонта вновь появились большие ямы
В Улан-Удэ после ремонта вновь появились большие ямы
Общество, 02.11.2018
Людям приходится перепрыгивать ямы на остановках
Второй виртуальный концертный зал появится в Иркутске
Второй виртуальный концертный зал появится в Иркутске
Общество, 02.11.2018
Виртуальный концертный зал откроется 11 ноября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского
Уроженец Бурятии спас жизнь девушке в петербургском метро
Уроженец Бурятии спас жизнь девушке в петербургском метро
Общество, 02.11.2018
Мужчина рассказал о своей работе дежурным на станции метро в Санкт-Петербурге
В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
Общество, 02.11.2018
К обсуждению присоединились эстрадные певцы республики  
Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 02.11.2018
Иван Илыгеев представляет Бурятию на всероссийском конкурсе «Народный участковый»
В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта
В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта
Общество, 02.11.2018
Галина Горбатых возмущена действиями сотрудников аэропорта «Домодедово»
РЕН ТВ расскажет об аномалиях Байкала
РЕН ТВ расскажет об аномалиях Байкала
Общество, 02.11.2018
В спецпроекте заявят, в частности, о трёхметровых существах
В районе Бурятии с нарушениями арендовали грузовики
В районе Бурятии с нарушениями арендовали грузовики
Общество, 02.11.2018
В комитете имущественных отношений в Баргузинском районе в договоре изменили условия, указанные в торгах 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^