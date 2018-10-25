Каратисты Бурятии завоевали медали турнира в Иркутске

В активе спортсменов - 2 золота, 3 серебра, 4 бронзы
14 октября в Иркутске прошло первенство Иркутской области по дисциплинам кумитэ и ката.
На соревнованиях первое место заняли Лазарев Александр и Вершинин Михаил, 2 место у Петрова Владислава, Конновой Яны и Редколес Артема, бронзу взяли Кизиченко Сергей, Ванчикова Дарима, Батудаев Роман, Чокодарян Ашот.
Открытие соревновательного сезона прошло для наших каратистов удачно. Впереди - подготовка к первенству Бурятии по киокушинкай, которое пройдёт 11 ноября в ФСК, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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