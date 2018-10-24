В Улан-Удэ исполнят саундтреки из фильмов

Концерт состоится 9 ноября
Оркестр театра «Байкал» исполнит кавер-версии популярных саундтреков из любимых всеми фильмов – отечественных и зарубежных. Проект «В мир кино» придётся по вкусу как юным меломанам, так и более старшей аудитории, отмечают организаторы.
Дирижёр оркестра – заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Жаргал Токтонов.
Концерт под названием «Мир в кино» пройдёт 9 ноября в 18.30 в Бурятской филармонии.
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