В Улан-Удэ исполнят саундтреки из фильмов

Концерт состоится 9 ноября







Оркестр театра «Байкал» исполнит кавер-версии популярных саундтреков из любимых всеми фильмов – отечественных и зарубежных. Проект «В мир кино» придётся по вкусу как юным меломанам, так и более старшей аудитории, отмечают организаторы.

Дирижёр оркестра – заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Жаргал Токтонов.Концерт под названием «Мир в кино» пройдёт 9 ноября в 18.30 в Бурятской филармонии.