В Забайкалье пройдёт футбольная акция «Уличный красава»

Акция проводится в 4 этапа в двух возрастных группах





23 октября состоялась презентация всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный Красава». На вопросы журналистов отвечали сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае Андрей Харин, член регионального штаба ОНФ в Забайкальском крае Сергей Меркулов, министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев и председатель Федерации футбола Забайкалья Леонид Борисов.Организаторы отмечают, что футбольная акция проводится с целью мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам соревнований.После чемпионата мира в России интерес к футболу вырос. Организаторы предлагают ребятам сыграть в футбол в своём регионе, в своём городе, в своём дворе. Каждый сможет выйти во двор и проявить себя, добраться до финала, где будут бороться за главный приз – полностью оборудованную футбольную площадку во дворе команды-победительницы.Виталий Ломаев отметил, что данная акция проводится в 4 этапа в двух возрастных группах 14-15 лет и 16-17 лет.1 этап: муниципальный. Акция проводится в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края с 29 октября по 11 ноября 2018 года. По итогам всех игр определяется команда в каждой возрастной группе в каждом муниципальном образовании для участия в следующем этапе.2 этап: региональный. Акция пройдёт в столице Забайкалья – городе Чита с 12 по 25 ноября 2018 года. По итогам всех игр определяются также по одному победителю в каждой возрастной группе от субъекта для участия в следующем этапе.3 этап: межрегиональный. Акция проводится в административных центрах федеральных округов России и трёх городах федерального значения. Единый день проведения межрегионального этапа – 9 декабря 2018 года.4 этап: финальный. Акция проводится в Москве/Сочи с 22 по 24 декабря 2018 года. Принимают участие команды-победители межрегионального этапа (11 команд в возрасте 14-15 лет, 11 команд в возрасте 16-17 лет).Подать заявку на участие необходимо до 28 октября 2018 года на сайте https://уличныйкрасава.рф., сообщает пресс-служба правительства региона.