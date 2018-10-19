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В Бурятии пройдёт чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии пройдёт чемпионат «Абилимпикс»
Общество, 
По итогам чемпионата выявят сильнейших по 10 компетенциям

Чемпионат пройдёт с 24 по 26 октября. В соревнованиях примут участие 50 школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Состязание позволит выявить сильнейших по 10 компетенциям: сетевое и системное администрирование, сборка-разборка электронного оборудования, поварское дело, малярное дело, социальная работа, веб-дизайн, LEGO-конструирование, робототехника, вязание крючком и вокал. В период проведения чемпионата будут организованы деловая, выставочная, про ориентационная и культурная программы.

В ходе деловой программы будет проведён круглый стол по проблемам профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, представлены работы членов организации молодых инвалидов «Гэрэл» и пенсионеров-инвалидов.

Профориентационная программа пройдёт с участием школьников и их родителей для ознакомления с возможностями профессионального развития и дальнейшего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает минкультуры Бурятии.

Справка:

«Абилимпикс» - это международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

В течение года во всех субъектах России проходят региональные отборочные чемпионаты, победители которых будут участвовать с 20 по 23 ноября в четвёртом национальном чемпионате «Абилимпикс».

Участники региональных национальных чемпионатов получают возможность обменяться опытом и предложить свои наработки по внедрению инклюзивных технологий и средств реабилитации.
чемпионат
 
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