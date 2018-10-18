В Улан-Удэ отпразднуют 100-летие ВЛКСМ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодёжи исполняется 100 лет



В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в одном только Железнодорожном районе Улан-Удэ запланированы следующие мероприятия:



- 26 октября в Городском культурном центре состоится районная праздничная программа. Начало в 15:00;



- 29 октября в 11:00 на пл. Комсомольская состоится торжественный митинг.



В этот же день запланировано заложение новой капсулы с посланием от молодежи 2018 года к молодёжи 2043 года. В настоящее время принимаются предложения в текст письма.



Если у вас есть идеи по написанию послания поколению молодежи 2043 года, направляйте их по адресу Garmaeva_LV@ulan-ude-eg.ru

