29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодёжи исполняется 100 лет
В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в одном только Железнодорожном районе Улан-Удэ запланированы следующие мероприятия:
- 26 октября в Городском культурном центре состоится районная праздничная программа. Начало в 15:00;
- 29 октября в 11:00 на пл. Комсомольская состоится торжественный митинг.
В этот же день запланировано заложение новой капсулы с посланием от молодежи 2018 года к молодёжи 2043 года. В настоящее время принимаются предложения в текст письма.
Если у вас есть идеи по написанию послания поколению молодежи 2043 года, направляйте их по адресу Garmaeva_LV@ulan-ude-eg.ru
В Улан-Удэ отпразднуют 100-летие ВЛКСМ
Общество, Фото:
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