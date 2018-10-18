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В музее Улан-Удэ покажут фильм «Мамочка»

В музее Улан-Удэ покажут фильм «Мамочка»
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на показ картины свободный 

20 октября, в субботу, в 18.00 часов в музее истории Улан-Удэ пройдет показ фильма «Мамочка» (2014 год).

- Приходите смотреть кино и согреваться горячим чаем! Берите с собой вкусности и зовите своих друзей! - приглашают горожан организаторы в социальных сетях.

Вход свободный. 
 
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