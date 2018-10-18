В музее Улан-Удэ покажут фильм «Мамочка»



20 октября, в субботу, в 18.00 часов в музее истории Улан-Удэ пройдет показ фильма «Мамочка» (2014 год).



- Приходите смотреть кино и согреваться горячим чаем! Берите с собой вкусности и зовите своих друзей! - приглашают горожан организаторы в социальных сетях.



Вход свободный.

