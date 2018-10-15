Бурятская республиканская станция переливания крови проведёт «День донора» для заготовки крови в выездных условиях
Выездной «День донора» на Площади Советов (возле памятника Ленина) пройдёт 16-17 октября с 8.30 до 13.00 часов.
Приглашаются все желающие принять активное участие в донорском движении. В том числе стать донорами могут люди, которые раньше ни разу не сдавали кровь.
Перед процедурой необходимо заранее ознакомиться с рекомендациями по подготовке к сдаче крови на сайтах yadonor.ru и brspk.ru
Завтра улан-удэнцы смогут сдать кровь на площади Советов
Общество, Фото:
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