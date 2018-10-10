Более полусотни пожилых людей мерились силами
Сегодня в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, в Железнодорожном районе Улан-Удэ прошла спартакиада среди старшего поколения.
Соревнования начались с концерта. Всего участвовало 65 человек: 13 команд по 5 человек. Все участники являются жителями Железнодорожного района.
Первое место досталось команде ВЧДЭ-10; второе – ЛВРЗ; третье – «Локомотив». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Пенсионеры Улан-Удэ участвовали в спартакиаде
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