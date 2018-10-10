Пенсионеры Улан-Удэ участвовали в спартакиаде

Более полусотни пожилых людей мерились силами



Сегодня в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, в Железнодорожном районе Улан-Удэ прошла спартакиада среди старшего поколения.



Соревнования начались с концерта. Всего участвовало 65 человек: 13 команд по 5 человек. Все участники являются жителями Железнодорожного района.



Первое место досталось команде ВЧДЭ-10; второе – ЛВРЗ; третье – «Локомотив». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

