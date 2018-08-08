В Улан-Удэ врачей скорой помощи обеспечили тревожными кнопками

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали обеспечивать безопасность бригад Улан-Удэнской клинической станции скорой медицинской помощи
Для этого будет использоваться кнопка экстренного вызова помощи, работающая на базе спутниковой навигации и системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз».
Теперь улан-удэнские медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с помощью тревожной кнопки. Сигнал поступит на пульт центральной охраны ОВО г. Улан-Удэ, откуда будет передан ближайшему патрульному экипажу вневедомственной охраны. В среднем группа задержания прибывает в течение нескольких минут.
- Данная услуга разрабатывалась для обеспечения безопасности наших медиков и успешно прошла тестирование. Это направление развивается, думаю, в ближайшее время будет решаться вопрос об обеспечении безопасности в сфере такси и общественного транспорта. До конца года планируется установить такие тревожные кнопки на всех каретах скорой помощи. Стоимость такого оборудования невелика и зависит от комплектации, - рассказал начальник технического отдела вневедомственной охраны Сергей Бадашкеев.
По словам самих медиков, нападения на врачей скорой помощи происходят довольно часто. В основном, это люди, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И дать им отпор у фельдшеров, среди которых немало женщин, получается далеко не всегда.
- В прошлом году было 9 нападений на наших фельдшеров, с начала этого года уже 4. Для обеспечения безопасности сотрудников и защиты их от нападений было принято решение оснастить бригады скорой помощи переносными тревожными кнопками. При любых хулиганских действиях фельдшеры имеют право использовать тревожную кнопку, - сообщил заместитель главного врача станции СМП Улан-Удэ Андрей Лазарев.
«Тревожная кнопка» обеспечивает возможность подачи сигнала вне нахождения автомобиля и гарантирует его своевременную передачу во вневедомственную охрану в случае угрозы медицинским работникам, сообщает пресс-служба управления.
В Улан-Удэ врачей скорой помощи обеспечили тревожными кнопками
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