Выпускники Восточно-Сибирского института МВД отправятся в Бурятию

1 августа на площади перед мемориальным комплексом «Вечный огонь Славы» в Иркутске состоялась церемония вручения дипломов и нагрудных знаков 142 выпускникам Восточно-Сибирского института МВД России



41 выпускник был удостоен дипломом с отличием, сообщает пресс-служба МВД России.



Совсем скоро молодые дипломированные специалисты пополнят ряды территориальных подразделений органов внутренних дел Республик Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, Амурской области, Пермского края, а также министерства юстиции и внутренних дел Монголии, Республики Киргизия.



Поздравить выпускников пришли руководство и сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области, представители правительства Иркутской области, Законодательного Собрания, ветераны, журналисты, общественники, близкие и родные выпускников, ветераны, профессорско-преподавательский состав института.



Почётные гости вручили памятные золотые медали лучшим выпускникам: лейтенанту полиции Сенцовой Татьяне, лейтенанту полиции Смоляниновой Екатерине, лейтенанту полиции Трексель Вере, лейтенанту полиции Старицыну Денису, лейтенанту полиции Шаламову Герману.



По традиции выпускники попрощались со Знаменем института. Праздничная церемония завершилась возложением памятной гирлянды к мемориалу «Вечный огонь Славы» и прохождением торжественным маршем по парадной площади столицы Сибири.



