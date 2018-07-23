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На Байкале работает «плавучая поликлиника»

На Байкале работает «плавучая поликлиника»
Общество,  Фото:минздрав Иркутской области
У жителей из отдалённых районов появилась возможность пройти обследование

Врачи Иркутской городской клинической больницы №1 на корабле «Витим» 17 июля отправились из посёлка Никола Иркутского района в рейд по Ольхонскому району. Там они будут работать до 23 июля. С ними также прибыли врачи из Усть-Ордынской областной стоматологической поликлиники, сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

В течение недели выездная медицинская бригада «плавучей поликлиники» оказывает необходимую консультативно-диагностическую помощь жителям посёлков Сахюрта, Хужир, Онгурен, Шара-Тогот, Бугульдейка.

Людей принимают в местных участковых больницах и ФАПах. Для проведения медицинских осмотров врачи используют также передвижное оборудование: кардиовизор (электрокардиограф), спирограф, аппарат УЗИ, биоимпеданс (аппарат для анализа состава тела), аппарат для определения уровня холестерина и глюкозы, аппарат для анализа окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина, пульсоксиметр, динамометр, аппарат для измерения внутриглазного давления.

Руководитель экспедиции – главный врач Иркутской городской клинической больницы № 1 Леонид Павлюк отметил, что проект «плавучая поликлиника» является одной из успешных практик выездной работы, которая зарекомендовала себя в Иркутской области. За семь лет существования проекта специалисты приняли более 3 тысяч пациентов, проживающих на Байкале. Ежегодно обследование проходят около 500 человек.
минздрав
 
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