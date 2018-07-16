Речь идёт о 8 и 18 числах
8 августа 2018 года зарегистрирует брак 181 пара молодоженов. 88 из них поженятся в Иркутске, сообщает пресс-служба ЗАГС Иркутской области
Рекордное количество свадеб за последние 10 лет было сыграно лишь однажды – 8 августа 2008 года. Тогда в Иркутской области поженились около 650 пар.
Как отмечают в отделах службы ЗАГС Иркутской области, летние месяцы всегда наиболее привлекательны для свадебных церемоний. Июль - в связи с празднованием Всероссийского дня семьи, любви и верности – в Иркутской области 8 июля 2018 года брак зарегистрировали 175 пар молодожёнов.
Август пользуется популярностью благодаря повторяющимся цифрам. Так, в августе в календаре ещё одна красивая дата - 18 августа 2018 года. В этот день в Иркутской области официально зарегистрируют 246 браков. Большая часть из них в областном центре – около 100.
Всего за 8 и 18 августа 2018 года в Иркутской области молодожёны создадут 427 новых семьи.
За 6 месяцев 2018 года в регионе поженились 7 318 пар.
Более 400 пар в Иркутской области поженятся в красивые даты августа
Общество, Фото:
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