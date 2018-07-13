Майдари хурал пройдёт в дацанах Бурятии

Величественный Майдари хурал пройдёт с 15 по 17 июля
Майдари хурал, посвящённый скорейшему нисхождению Будды грядущегом Майдари , пройдёт в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 15, 16 и 17 июля
- Этот трёхдневный праздничный молебен посвящен Будде пятой благой кальпы Майтреи (Майдари), его скорейшему нисхождению из обители Тушита в людской материк Джамбудвипа. Майтрея (Майдари) – Будда грядущего благого эона, - сообщает пресс-служба Сангхи России.
В честь праздника и хурала пройдут спортивные состязания 16 июля в Иволгинском дацане и 17 июля в Кяхтинском районе дацане «Балдан Брэйбун».
- Согласно учению Махаяны Будда Майтрея пребывает в обители Тушита, проповедует там Учение небожителям в ожидании времени, когда сможет низойти на Землю. Это время наступит, когда продолжительность жизни людей на Земле достигнет 10-20 лет, а при Будде Майтреи увеличится до 84 000 лет. Перед рождением Будды Майтреи на планете Земля вырастет и распустится цветок невообразимой красоты – Удумбара (это – цветок, который растет на вершине горы Сумеру, возникший из дерева, разрушаемого марой) – символ истинно проникающей любви. Из глубочайшего сострадания и любви ко всем живым существам шести миров Он, Майтрея, сойдёт из обители Тушиты и примет зримый облик. Знаки Майтреи в виде Дхармы уже достигли нашей земной жизни, - сообщают в Сангхе.
Расписание хуралов в дни праздника:
• В первый день праздника, воскресенье, 15 июля, с 9:00 до 12:00 ламы проведут Ганжур хурал
• 16 июля. Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы призвания, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи (Майдари). Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения, объединенный с садханой Владыки Майтреи)
В этот день в Согчен дугане будет проходить поклонение Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову.
• 17 июля, во вторник, с 9:00 до 14:00 ламы дацана будут читать молебен, посвященный защитникам Сахюсанам своих дацанов.
Майдари хурал пройдёт в дацанах Бурятии
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