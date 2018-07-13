В Иркутской области инвалидам установили новую компенсацию



В Иркутской области с 1 января 2019 года инвалидам I группы предусмотрена дополнительная компенсация расходов в размере 50% платы за содержание жилого помещения: платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества.



- Областной закон подготовлен по поручению нубернатора Иркутской области Сергея Левченко. На территории области зарегистрировано около 9 тысяч инвалидов I группы, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, однако федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» им не предусмотрена компенсация таких расходов, в отличие от инвалидов, проживающих в муниципальном жилье. Инвалиды I группы особо нуждаются в поддержке государства, учитывая расходы на лекарственное обеспечение, необходимость реабилитации. Поэтому подготовлен областной закон, устанавливающий компенсацию 50% расходов платы за содержание жилых помещений инвалидам I группы, проживающим в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, который вступит в силу с начала следующего года, - сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.





