В Бурятии на «чёрных лесорубов» установят фотоловушки

Они появятся в наиболее посещаемых местах
Кроме взятых в прошлом году на вооружение дронов, на помощь лесникам Бурятии скоро придут фотоловушки. Заявка на их покупку уже размещена Республиканским агентством лесного хозяйства. Появятся эти устройства в наиболее популярных у «чёрных лесорубов» местах.
- В настоящее время нами планируется приобретение фотоловушек. Они будут расставляться в местах, наиболее посещаемых «чёрными лесорубами» - это Заиграевский, Иволгинский, Тарбагатайский районы. Постараемся отработать центральную экологическую зону – это Прибайкальский и Баргузинский район, - рассказал на брифинге заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников.
Сигнал с фотоловушки в случае движения с помощью GSM-связи будет поступать на телефон ответственного сотрудника агентства лесного хозяйства и будет отрабатываться.
Также планируется покупка ещё двух беспилотных летательных аппаратов для оперативных групп. С помощью дронов удаётся точечно отработать сигнал, застав нарушителей на месте преступления.
- Сказать о том, что мы подняли дрон – всё увидели и пресекли – нельзя. Но эффект есть, и в этом направлении мы будем продолжать работать, - подчеркнул Дмитрий Ставников.
Всего с начала года возбуждено 325 уголовных дел за незаконную вырубку. К реальной уголовной ответственности привлечено 53 человека. Виновники установлены более чем в 70 % случаев. Также произошло сокращение средней площади одной незаконной вырубки. Если в 2017 году она составляла около 24 кубометров, то сейчас снизилась до 18,5 кубометров.
Увеличилось на треть количество лесных инспекторов и сейчас их численность составляет 346 человек, по сравнению с 2017 годом – 246 человек.
Районами-рекордсменами по количеству незаконных вырубок на протяжении уже нескольких лет по-прежнему остаются Заиграевский и Тарбагатайский.
Жители могут сообщить о вырубке леса по телефону горячей линии 8 (3012) 20 44 44, сообщив номера автомобилей и другие опознавательные приметы диспетчерам.
В Бурятии на «чёрных лесорубов» установят фотоловушки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решение было принято после работы творческой школы
Временная мера связана с национальным праздником Наадам
Прокуратура провела проверку в исправительной колонии №15 в Ангарске
Победителей выбирали в Иркутске на «Алтаргане»
Более 100 спортсменов со всех районов Бурятии приняли участие в кросс-дуатлоне «Возрождение Черёмушек» на озере Котокель
В тёплое время в условиях массового скопления людей в курортных зонах увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций
XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» завершился в воскресенье, 8 июля в Иркутске
Девушка учится во Владивостоке
Источник Жойган в Окинском районе расположен в труднодоступном таёжном месте и является самым удаленным туристическим объектом республик Тыва и Бурятия
В Слюдянке Иркутской области благоустроили береговую линию Байкала от МЧС до мыса Шаманский
В Баунтовском районе республики сёла оказались отрезаны от цивилизации
«Юбилейной» двойней оказались мальчики
В штабе Восточного военного округа продолжает работу телефон горячей линии по призыву
В администрации города успокоили разволновавшихся родителей
С мужчиной всё в порядке