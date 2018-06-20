Американец переехал в Бурятию и открыл языковую школу













Он единственный преподаватель собственной школы. При этом знает только 6 слов на русском языке, но студенты его без труда понимают. На обучение Томас берёт школьников с базовыми знаниями языка: алфавит, времена и прочее.



- Как-то к нам привели 4-летнего мальчика. Для его возраста, конечно, неплохие знания, но многих основных знаний у него не было. Мы пока с такими ребятишками не можем заниматься. Но если будет спрос, то придётся расширяться. Также мы обучаем взрослых, - поясняет Инна.



Как отмечают молодые люди, в Улан-Удэ много так называемых преподавателей – носителей языка, например, миссионеры. По их мнению, такие люди вообще не должны преподавать, поскольку не имеют соответствующего образования.



- Они здесь преследуют свои цели, чтобы распространить своё мировоззрение. И их вы никогда не увидите в больших городах, они работают только в провинциях. Американцам они не особо нравятся, - поясняет иностранец. Он единственный преподаватель собственной школы. При этом знает только 6 слов на русском языке, но студенты его без труда понимают. На обучение Томас берёт школьников с базовыми знаниями языка: алфавит, времена и прочее.- Как-то к нам привели 4-летнего мальчика. Для его возраста, конечно, неплохие знания, но многих основных знаний у него не было. Мы пока с такими ребятишками не можем заниматься. Но если будет спрос, то придётся расширяться. Также мы обучаем взрослых, - поясняет Инна.Как отмечают молодые люди, в Улан-Удэ много так называемых преподавателей – носителей языка, например, миссионеры. По их мнению, такие люди вообще не должны преподавать, поскольку не имеют соответствующего образования.- Они здесь преследуют свои цели, чтобы распространить своё мировоззрение. И их вы никогда не увидите в больших городах, они работают только в провинциях. Американцам они не особо нравятся, - поясняет иностранец.













«Это забавно, когда тебя никто не понимает»



Томас также рассказал «Байкал-Daily» свои впечатления о Бурятии и жизни в Улан-Удэ. По его словам, он не испытывает больших трудностей в общении с местными жителями, не знающими английский язык. Тут на помощь приходят современные технологии. Томас также рассказал «Байкал-Daily» свои впечатления о Бурятии и жизни в Улан-Удэ. По его словам, он не испытывает больших трудностей в общении с местными жителями, не знающими английский язык. Тут на помощь приходят современные технологии.



– Это весело, когда тебя никто не понимает, ты ведёшь себя свободнее. А в магазинах я прошу продавцов: «Покажите мне вот это», тыкая в витрину, в общении с улан-удэнцами я использую онлайн-переводчики, - признаётся иностранец.



Впервые приехав в Бурятию, он ожидал увидеть больше лесов. А также американец удивился, что в Сибири мало «диких» мест.



– Я думал здесь будет больше леса. Я думал, что Сибирь – это такое место, где очень много деревьев, много снега, всё такое дикое, но нет, - удивляется Томас.



Кроме того, иностранец удивился большому количеству бродячих собак в городе и «убитым» дорогам. Он не понимает, почему эти проблемы никак не решаются.



- В Улан-Удэ очень много собак. Я считаю, что горожанам нужно запретить заводить дома собак, чтобы они забирали животных с улицы. Или как вариант, конечно дикий, но мясо собак можно продавать в Корею, - делится идеями американец. - Город небольшой, но в нём очень много очень плохих дорог. Мне страшно ездить по дорогам Улан-Удэ.



О переезде в маленький городок после бурной жизни в мегаполисе, американец не жалеет. По его словам, здесь он может принести больше пользы, чем в большом городе.



– Я путешествовал по разным странам, был в разных городах. Но, обычно, большие города интересны ненадолго. Также в мегаполисах трудно помочь людям, а в маленьком городе можно больше принести пользы для людей. Например, с моей работой я бы мог работать в Москве, но там я принесу меньше пользы, чем в Улан-Удэ, - рассуждает Томас. - Многие молодые люди уезжают из Бурятии, не задумываясь о будущем своей родины. На самом деле, здесь очень много возможностей для развития, но люди думают только о себе, о своей личной выгоде.



Также он стал непосредственным участником бурятской свадьбы. Его сильно впечатлило гуляние и, конечно же, бурятский народ.



- Я был в разных азиатских странах. Но буряты, как нация, совершенно другая. У них своя энергия, душа и они чётко понимают, что им нравится, а что не нравится. На нашей свадьбе было очень много людей и очень много бууз, - признаётся Томас.



Из музыки бурятской эстрады иностранец отдаёт предпочтение певице Мэдэгме Доржиевой.



Немного о жизни необычной пары



- Я обычно выступаю в качестве переводчика. Всегда и везде. Не просто «жена», а намного больше, - смеётся Инна, - больше, чем «правая рука».



Молодые люди всегда вместе: на встречах с родственниками, друзьями, в магазинах, на деловых переговорах и так далее. При этом американский муж жалуется, что бурятская жена не очень любит посещать ночные клубы. Сейчас Инна находится на 8 месяце беременности. Пока будущие родители не придумали имя ребёнку.



- Но думаю, какое бы имя мы не придумали, всё равно в школе у него будет кличка «Шерлок», - смеётся улан-удэнка.



Пара планирует родить пятерых детей. Также они собираются продолжить путешествовать по миру, но уже с детьми.





Полгода назад в Бурятию из Китая переехал американец Томас Холмс. Там, в Китае, он познакомился с улан-удэнкой Инной. Пара прожила в соседнем государстве больше пяти лет. Оба работали преподавателями иностранного языка.Началось всё со случайного знакомства в интернете.- У меня подружка общалась на сайте знакомств, где был зарегистрирован Томас. Я просто сидела рядом и занималась своими делами. А чуть позже он обратился к подружке и сказал, что хочет познакомиться со мной, - с улыбкой рассказала «Байкал-Daily» Инна.Спустя некоторое время онлайн-общения Томас бросает ресторанный бизнес в Америке, находит работу в Китае и переезжает туда. Влюблённые жили активной жизнью в Китае, путешествовали по миру. Спустя 5 лет, молодые люди принимают решение узаконить свои отношения и родить ребёнка.- В Китае очень плохая экология. Там всё время смог, такое ощущение, что в воздухе нет кислорода. Дышишь, а надышаться не можешь. Долго не могли привыкнуть к еде: овощи и зелень безвкусные, в кафе нередко готовят на не очень качественном масле, нет некоторых привычных для россиянина продуктов… - вспоминает Инна.- О да! Однажды мы отравились в таком кафе, долго мучились с диареей, - признаётся Томас.Куда переезжать, пара не задумывалась – на родину Инны. Влюблённые решили, что в Бурятии экологическая ситуация намного лучше, чем в Китае и много вариантов для личного развития.Переехав в Улан-Удэ, молодые люди открыли языковую школу. Томас, как носитель английского языка и педагог по образованию, с огромным удовольствием занимается с улан-удэнскими детьми.- Если сравнивать с детьми из Монголии, то дети в Бурятии намного смышлёнее. Многие из них «схватывают на лету». Видим прогресс у тех ребят, которые уже давно у нас занимаются. Россия великая держава, здесь должны быть образованные люди. Надеюсь, я смогу внести свой вклад в развитие, - делится Томас.