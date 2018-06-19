Фестиваль оздоровительной гимнастики пройдёт в Улан-Удэ

На спортивном празднике для гостей организуют различные мастер-классы



23 июня с 17.00 до 19.00 часов в парке «Юбилейный» пройдёт фестиваль оздоровительной гимнастики. Он состоится в рамках реализации социального проекта «Парк здоровья», сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Мероприятие проводится с целью привлечения населения к различным видам оздоровительных гимнастик.



В программе фестиваля - общая оздоровительная гимнастика, выступления группы «Вишнёвый цвет», студии «Фабрика танца», показательное выступление по уличной атлетике, мастер-классы по гимнастике цигун, гимнастике «Спираль», ушу, спорт-балансу, спортивным танцам.

