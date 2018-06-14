В Бурятию незаконно ввезли более тысячи машин из Монголии

Иностранцы ввозят автомобили с условием их обратного вывоза в установленный срок, однако не выполняют это обязательство



Сегодня в Бурятской таможне рассказали, что незаконно пытаются ввезти из Монголии в республику чаще всего одежду – тапочки, пояса, изделия из кашемира. Люди надеются в последующем продать эту продукцию.



- Есть законный порядок перемещения этих товаров, разъяснения соответствующие были даны, но не все хотят их соблюдать - пользуются льготами, предоставленными для физических лиц, и под видом товаров для личного пользования ввозят текстиль для коммерческих целей. Многие товары, безусловно, нами не пропускаются, - поведал Андрей Полетаев, начальник Бурятской таможни.



Ввозят в Россию через таможню и машины. По закону, иностранец может переместить на территорию нашего государства автомобиль для личного пользования на год без уплаты пошлины, налогов. Он обязан также вывезти железного коня в установленный срок.



- Но, получается так, что вот эта тысяча с лишним машин, которые сейчас у нас находятся на контроле, и мы пытаемся взыскать с лиц таможенную пошлину, налоги, ввезена с целью перепродажи. Машины не были вывезены в установленный срок, вследствие чего лицами, которые их ввозили и давали перед государством обязательство по их обратному вывозу, такое обязательство не было выполнено. В отношении этих лиц усматриваются признаки по недоимке, рассматриваются вопросы по возбуждению административного производства. Ну, а там, где размер недоимки составляет крупную сумму, то рассматривается вопрос по возбуждению уголовных дел, - пояснил Полетаев.



В ходе специальных рейдов эти машины задерживаются.



Вывозят же из Бурятии через таможню пиломатериалы, круглый лес. Товар часто экспортируют с нарушениями.



Что касается резонансных дел, связанных с контрабандой оружия, наркотиков, то в прошлом году на границе были задержаны граждане, пытавшиеся провезти в Монголию 37,5 тысяч патронов. В этом году таможенниками был обнаружен наркотик в посылке, отправленной из другой страны.

