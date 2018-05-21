В ссузах Бурятии выявили лучших водителей

Конкурс профессионального мастерства прошёл в техникуме автомобильного транспорта



В Бурятском техникуме автомобильного транспорта с 17 по 18 мая проходил республиканский конкурс профессионального мастерства водителей категории «В» и «С».



- Соревнования проводились в целях совершенствования профессиональной подготовки водителей и мастеров производственного обучения по вождению, популяризации и пропаганды профессии водителя среди молодежи, выявления лучших водителей и лучшего опыта профилактической работы по безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



В конкурсе принимали участие обучающиеся и мастера производственного обучения среднего профессионального образования. В соревнованиях в категории «В» принимали участие 14 команд, в категории «С» - 3 команды из 11 образовательных организаций Бурятии.



Состязания проводились в 2 этапа: на первом этапе у участников проверили теоретические знания, во втором определили лучших в скоростном маневрировании.

