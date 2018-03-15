Школьники Бурятии нарисовали комиксы о безопасности на дороге

В Хоринском районе подведены итоги конкурса рисованных комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей». Учащиеся пяти школ представили свыше 50 работ на тему дорожной безопасности



Творческий конкурс, посвящённый безопасности детей на дороге, проходит в районе ежегодно. С каждым годом растёт мастерство участников, и становятся разнообразными темы. Одни ребята рисуют правила применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, другим интересна тема ношения световозвращающих элементов, третьи уделили внимание безопасному маршруту «дом – школа – дом». Однако в большинстве случаев детские послания адресованы к водителям о соблюдении ими ПДД.



По итогам конкурса в номинации «Рисунки» среди начальных классов 1 место заняла Слепова Анна, а средних классов лучшим был признан рисунок Тамжитовой Сараны. В номинации «Комиксы» 1 место среди начальных классов у Борисовой Инны, среди старшеклассников отличился Покацкий Данил.



Все работы ребят представлены на выставке на станции детского и юношеского туризма и экскурсий, чтобы как можно больше школьников и их родителей могли с их помощью повторить основы дорожной безопасности, сообщает УГИБДД республики.