Госархив Бурятии презентует издания Галины Нижниковой

Горожане смогут увидеть уникальные экземпляры
В Национальной библиотеке будут представлены уникальные документы, фотографии личного фонда, связанные с удивительной жизнью Галины Нижниковой, в которой отразились события XX века.
15 марта в 13:00 часов Государственный архив республики в Национальной библиотеке Бурятии проводит презентацию личного фонда Галины Степановны Нижниковой - ветерана комсомола, партии, труда, архивного дела, заслуженного работника культуры республики.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «АРХИВ+БИБЛИОТЕКА».
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Горожане смогут увидеть уникальные экземпляры