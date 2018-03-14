В Улан-Удэ на выборах будут работать 175 избирательных участков



Всего на территории города проживает 293 688 избирателей. 14 УИК созданы в местах временного пребывания избирателей.



Постановлением Избирательной комиссии Бурятии от 15 января принято решение об УИК, где смогут проголосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в РФ. Таких УИК на территории города будет 8 (2 - в Железнодорожном, 5 - в Октябрьском, 1 - в Советском). Это школы №№ 40, 22, 25, 5, гимназия № 108, общежитие № 2 ВСГУТУ, ДК «Забайкальский», дом творчества «Форус».



Для обеспечения доступности маломобильных граждан в помещения для голосования в 2017 году администрацией города были приобретены пандусы в количестве 52 штуки, которые облегчают доступ в здания, помогают преодолевать ступени. И в день выборов на участках будут задействованы волонтёры.



Также избирателей на участках ждет новшество – все участки будут оборудованы металлодетекторами и видеокамерами. Прямую трансляцию голосования можно будет посмотреть в интернете. В этом году видеокамеры установлены не только в помещениях для голосования на избирательных участках, но и в помещениях, где территориальные избирательные комиссии будут принимать избирательную документацию у УИК (протоколы и т.д.). Кроме того, в этом году увеличилось количество комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) в УИК города с 42 до 90.



В день голосования в зданиях, где находятся участки, будет организовано торговое и культурное обслуживание населения, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

