Декабрь – время акций и распродаж. Не отстают от крупных компаний и частники
Известный в Бурятии журналист Дмитрий Родионов, по совместительству психолог, объявил акцию в последнем месяце года.
Он опубликовал в соцсети объявление, представившись системным семейным психологом, врачом, emdr-терапевтом. EMDR-терапия — это метод психотерапии, для лечения посттравматических стрессовых расстройств, вызванных переживанием стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях. Дмитрий Родионов не только известный в республике журналист, но и по первому своему образованию – врач. Среди услуг, которые он предлагает излечить - работа с зависимостями, среди которых компьютерная, игровая и др.
Также психолог расшифровывает сновидения.
Скидку предлагает в предновогодние дни популярная в Улан-Удэ парикмахер Галина Субанова. Но работу проведет не она, а её стажёр.
Известные личности используют соцсети, как самую эффективную площадку для продвижения своей профессиональной деятельности. В последнее время они стали самыми посещаемыми в интернете. Популярные в Улан-Удэ персоны зарабатывают в Инстаграме, размещая рекламу. Иной раз, доходы от соцсетей превышают их заработки на основной работе.
Певец Ринчин Дащицыренов проводит в своём аккаунте лотереи, где победители могут получить машины и другие ценные призы. Сейчас он разыгрывает дом, его подписчики находятся в ожидании, кому же достанется жильё. Проводя подобные розыгрыши, артист развивает свою страницу в соцсети, набирая количество фолловеров.
В Улан-Удэ представители разных профессий предлагают предновогодние скидки
Бизнес, Фото:
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