Бизнесмен, вывозивший рапс через Бурятию, схитрил на 14 млн

Сибирские таможенники и сотрудники УФСБ по Красноярскому краю раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при экспорте семян рапса в Китай через Бурятию.
- Оперативники выявили серию фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай через пункт пропуска «Наушки» Бурятской таможни семян рапса, произведённых в Красноярском крае и Хакасии. В общей сложности с февраля по март 2021 года было экспортировано 1,2 тыс. тонн продукции, ещё 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
При декларировании фирма-экспортёр представляла фиктивные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, а также указывала в документах недостоверные характеристики продукции. Пригодные для пищевого использования семена рапса выдавались за более дешёвые, предназначенные для промышленной переработки, ставка вывозной таможенной пошлины на которые значительно ниже.
Речь идёт об уплаты таможенных платежей на сумму 14 миллионов рублей.
Организатором преступной схемы оказался живущий в Омске 38-летний иностранец, много лет занимающийся бизнесом в Сибири. Формально бизнесмен не имел никакого отношения к совершённым экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Он написал явку с повинной и заявил, что готов возместить ущерб в размере 14 млн рублей и понести наказание.
Справка:
Для защиты внутреннего рынка России с 1 января 2021 года на вывоз высококачественных семян рапса, пригодных для пищевого использования, была введена 30% таможенная пошлина. Вывозная пошлина для предназначенных к промышленной переработке семян рапса составляет 6,5%.
Семена рапса содержат рекордное количество масла, отходы переработки и зеленая масса растений также пригодны к использованию. За счёт высокой рентабельности культуру широко применяют в пищевых, сельскохозяйственных и промышленных целях во всём мире. Масло семян гибридных сортов рапса по свойствам напоминает оливковое масло высокого качества. Из более дешёвого рапса делают техническое масло для смазочных материалов, а также чистое и экологичное топливо – биодизель.