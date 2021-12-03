Бизнесмен, вывозивший рапс через Бурятию, схитрил на 14 млн

Речь идёт об уплаты таможенных платежей на сумму 14 миллионов рублей.







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Сибирские таможенники и сотрудники УФСБ по Красноярскому краю раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных пошлин при экспорте семян рапса в Китай через Бурятию.- Оперативники выявили серию фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай через пункт пропуска «Наушки» Бурятской таможни семян рапса, произведённых в Красноярском крае и Хакасии. В общей сложности с февраля по март 2021 года было экспортировано 1,2 тыс. тонн продукции, ещё 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.При декларировании фирма-экспортёр представляла фиктивные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, а также указывала в документах недостоверные характеристики продукции. Пригодные для пищевого использования семена рапса выдавались за более дешёвые, предназначенные для промышленной переработки, ставка вывозной таможенной пошлины на которые значительно ниже.Организатором преступной схемы оказался живущий в Омске 38-летний иностранец, много лет занимающийся бизнесом в Сибири. Формально бизнесмен не имел никакого отношения к совершённым экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц.На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Он написал явку с повинной и заявил, что готов возместить ущерб в размере 14 млн рублей и понести наказание.Для защиты внутреннего рынка России с 1 января 2021 года на вывоз высококачественных семян рапса, пригодных для пищевого использования, была введена 30% таможенная пошлина. Вывозная пошлина для предназначенных к промышленной переработке семян рапса составляет 6,5%.Семена рапса содержат рекордное количество масла, отходы переработки и зеленая масса растений также пригодны к использованию. За счёт высокой рентабельности культуру широко применяют в пищевых, сельскохозяйственных и промышленных целях во всём мире. Масло семян гибридных сортов рапса по свойствам напоминает оливковое масло высокого качества. Из более дешёвого рапса делают техническое масло для смазочных материалов, а также чистое и экологичное топливо – биодизель.