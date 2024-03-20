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Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей

Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он незаконно подключил майнинговое оборудование

В Иркутской области предстанет перед судом майнер, который причинил энергосетевой компании ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Майнинг-ферму 35-летний мужчина оборудовал на производственной базе в городе Черемхово. Он самостоятельно подключился к трансформаторной подстанции, где бесплатно потреблял электроэнергию в личных целях.

Позже его задержали оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

- По версии следствия, мужчина установил майнинговое оборудование в количестве 214 штук. Злоумышленник подключил свои провода к трансформаторам тока, чтобы значительно сэкономить при оплате за электроэнергию. Ущерб, причинённый энергетикам, составил свыше одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана» направлено в суд для рассмотрения по существу. 
майнинг причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

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