Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он незаконно подключил майнинговое оборудование



В Иркутской области предстанет перед судом майнер, который причинил энергосетевой компании ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.



Майнинг-ферму 35-летний мужчина оборудовал на производственной базе в городе Черемхово. Он самостоятельно подключился к трансформаторной подстанции, где бесплатно потреблял электроэнергию в личных целях.



Позже его задержали оперативники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.



- По версии следствия, мужчина установил майнинговое оборудование в количестве 214 штук. Злоумышленник подключил свои провода к трансформаторам тока, чтобы значительно сэкономить при оплате за электроэнергию. Ущерб, причинённый энергетикам, составил свыше одного миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана» направлено в суд для рассмотрения по существу.

