В Улан-Удэ столкнулись «Лексус РХ-330» и «Филдер»

Автоавария произошла в центре города



Накануне днём, 18 марта, в ДТП в Улан-Удэ пострадала 24-летняя девушка-водитель.



Автоавария произошла в 16:30 на улице Каландаришвили.



«24-летния девушка, управляя автомобилем «Лексус РХ-330», по предварительным данным, на регулируемом перекрёстке совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 40-летнего мужчины», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель «Филдера» получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.







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