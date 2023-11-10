В Бурятии с вора-форточника взыскали материальный ущерб

Он украл технику, одежду и украшения



Судебные приставы взыскали с улан-удэнца компенсацию материального ущерба за совершённую им кражу.



Как установило следствие, 48-летний мужчина через форточку окна незаконно проник в дом. Он украл компьютерную технику, фотокамеру, ювелирные украшения и одежду.



Вскоре он был задержан и осужден. По решению суда ответчик должен был компенсировать пострадавшей семье нанесённый им ущерб в размере 156 тысяч рублей.



- После возбуждения исполнительного производства к должнику был применен комплекс мер принудительного характера. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объёме, денежные средства перечислены на счёт взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.



