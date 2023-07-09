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В Бурятии оштрафовали водителя, влетевшего в забор

В Бурятии оштрафовали водителя, влетевшего в забор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В ДТП пострадал пассажир

Житель Бурятии ехал с братом на ферму по скользкой зимней дороге. Мужчина не справился с управлением и въехал в забор. Пассажир получил телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.

Суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения. Ему назначили административный штраф в размере 3 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.
ДТП суд приговор

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