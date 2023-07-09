В Бурятии оштрафовали водителя, влетевшего в забор

В ДТП пострадал пассажир



Житель Бурятии ехал с братом на ферму по скользкой зимней дороге. Мужчина не справился с управлением и въехал в забор. Пассажир получил телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.



Суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения. Ему назначили административный штраф в размере 3 000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Закаменского районного суда.

