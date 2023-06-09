На тушении работали 96 человек
Накануне, 8 июня, в Бурятии возник один новый лесной пожар. Лес загорелся в Иволгинском районе по вине местных жителей.
Пожар потушили в тот же день. Также ликвидировали все другие очаги, возникшие ранее, в том числе возгорание в Баргузинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», тот пожар возник 6 июня, а его тушение осложнялось крутым склоном и каменистыми россыпями.
- На тушении работали сотрудники из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых в количестве 96 человек. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 35,10 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 9 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 911 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 260 административных дел; сумма наложенных штрафов составила более 5 млн рублей.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На тушении работали 96 человек
Идут поиски тела
Теперь ей придётся раскошелиться
На этот раз тряхнуло полуостров Святой Нос
После ЧП в Железнодорожном районе начали экстренно проверять все детские площадки
Несчастный случай произошёл прямо на детской площадке
Инцидент произошёл на станции Зима
К нему привело неосторожное обращение с огнём
Мужчина скончался от повреждения сонной артерии
Труп он закидал мусором
Кошелёк забыла посетительница аптеки
Наркопритон работал три месяца
Всё произошло ночью, когда мать спала
Женщина шла вдоль дороги
Подросток толкал плот с младшим братом