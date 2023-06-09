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В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении работали 96 человек

Накануне, 8 июня, в Бурятии возник один новый лесной пожар. Лес загорелся в Иволгинском районе по вине местных жителей.

Пожар потушили в тот же день. Также ликвидировали все другие очаги, возникшие ранее, в том числе возгорание в Баргузинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», тот пожар возник 6 июня, а его тушение осложнялось крутым склоном и каменистыми россыпями.

- На тушении работали сотрудники из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых в количестве 96 человек. Задействовано 20 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 35,10 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 9 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Лесники, сотрудники МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 911 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 260 административных дел; сумма наложенных штрафов составила более 5 млн рублей.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.


лесные пожары

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