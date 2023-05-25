В Иркутской области после срыва крыши со школы проверку начала прокуратура

Будет проверено соблюдение технических норм
Прокуратура Иркутской области проводит проверку после инцидента в Слюдянке. Как сообщал «Байкал-Daily», 24 мая штормовой ветер сорвал кровлю со здания школы
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- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений и иных федеральных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ситуация с восстановлением кровли находится на контроле у прокуратуры.
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