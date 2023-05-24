В Иркутской области штормовой ветер сорвал кровлю со здания школы

Пострадавших нет



24 мая в городе Слюдянка Иркутской области штормовой ветер сорвал кровлю со здания школы.



Видео, которое снял очевидец, опубликовали сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области в своём Telegram-канале.



- В результате происшествия пострадавших нет. Экстренные службы сейчас проверяют здание школы и другие социальные объекты, - сообщили в ведомстве.



Сотрудники МЧС призывают по возможности не выходить на улицу при сильном ветре.





