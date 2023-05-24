Пострадавших нет
24 мая в городе Слюдянка Иркутской области штормовой ветер сорвал кровлю со здания школы.
Видео, которое снял очевидец, опубликовали сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области в своём Telegram-канале.
- В результате происшествия пострадавших нет. Экстренные службы сейчас проверяют здание школы и другие социальные объекты, - сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС призывают по возможности не выходить на улицу при сильном ветре.
В Иркутской области штормовой ветер сорвал кровлю со здания школы
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