Мужчина вырубил деревьев на двести с лишним тысяч
8 марта житель Бурятии в лесу, расположенном в 13-ти километрах от села Ульдурга Еравнинского района, незаконно вырубил 25 сырорастущих сосен. Ущерб составил 201 676 рублей. «Чёрного» лесоруба задержали недалеко от места рубки бдительные лесники.
За незаконную рубку в особо крупном размере суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтено признание вины и раскаяние, его активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, полное возмещение ущерба и очистка места незаконной рубки от порубочных остатков.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего за сутки произошло пять лесных пожаров
Молодого человека приговорили к принудительным работам
Он нанёс десятки ножевых ранений
Автомобилиста привлекли к административной ответственности
Некоторых подземный толчок перепугал не на шутку
У неё была сломана бедренная кость
На местной теплотрассе произошёл порыв
Чья-то бурёнка увязла в грязи и оказалась в ловушке
Его пришлось подкорректировать из-за схода вагона
За неделю жертвами аферистов стал 41 человек
При пожаре погибли 68-летний мужчина и 82-летняя женщина
Огонь охватил площадь в 0,3 гектара
После ДТП ребёнок попал в больницу
За эту историю уже взялись в следственном комитете
Происшествия, 06.05.2023
«Завершены работы сегодня, угрозы возгорания травянистой растительности нет», - сообщается в районной группе