В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина вырубил деревьев на двести с лишним тысяч



8 марта житель Бурятии в лесу, расположенном в 13-ти километрах от села Ульдурга Еравнинского района, незаконно вырубил 25 сырорастущих сосен. Ущерб составил 201 676 рублей. «Чёрного» лесоруба задержали недалеко от места рубки бдительные лесники.



За незаконную рубку в особо крупном размере суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтено признание вины и раскаяние, его активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, полное возмещение ущерба и очистка места незаконной рубки от порубочных остатков.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

