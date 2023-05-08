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В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина вырубил деревьев на двести с лишним тысяч

8 марта житель Бурятии в лесу, расположенном в 13-ти километрах от села Ульдурга Еравнинского района, незаконно вырубил 25 сырорастущих сосен. Ущерб составил 201 676 рублей. «Чёрного» лесоруба задержали недалеко от места рубки бдительные лесники.

За незаконную рубку в особо крупном размере суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтено признание вины и раскаяние, его активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, полное возмещение ущерба и очистка места незаконной рубки от порубочных остатков.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда. 
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