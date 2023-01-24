В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Инциденты произошли с небольшой разницей во времени



В понедельник, 23 января, в 12:17 у трамвая, следовавшего по маршруту № 1, сложился пантограф. Инцидент произошёл между остановками «Мемориал Победы» - «площадь Советов».



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Мемориал Победы» в сторону «Элеватора». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали более получаса.



С 12:58 до 13:34 из-за буксировки вагонов трамваев № 4 и 28 под путепроводом «площадь Советов» - «Элеватор» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с площади Советов в сторону «Элеватора». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

