Инциденты произошли с небольшой разницей во времени
В понедельник, 23 января, в 12:17 у трамвая, следовавшего по маршруту № 1, сложился пантограф. Инцидент произошёл между остановками «Мемориал Победы» - «площадь Советов».
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с остановки «Мемориал Победы» в сторону «Элеватора». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали более получаса.
С 12:58 до 13:34 из-за буксировки вагонов трамваев № 4 и 28 под путепроводом «площадь Советов» - «Элеватор» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 4, 7 с площади Советов в сторону «Элеватора». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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