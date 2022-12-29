Директор школы в Забайкалье фиктивно устроила на работу мужа с сыном

Общий объём причиненного ущерба составил 1,9 млн рублей.



Суд вынес приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве в общеобразовательной школе села Кули в Забайкальском крае. Общий объём причиненного ущерба составил 1,9 млн рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.



- В 2014–2020 годах женщина, занимавшая пост директора начальной общеобразовательной школы села Кули Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, совершила хищение бюджетных средств, изготавливая поддельные приказы о фиктивном трудоустройстве на различные должности своего мужа и сына, которые трудовые функции не исполняли, - уточнили в прокуратуре.



Также директор школы назначила себя учителем индивидуального обучения на дому для ученика-инвалида, но работу эту не выполняла.



Кроме того, директор школы регулярно не доплачивала зарплату учителям школы, обманывая их об истинном размере заработной платы.



Таким образом, 54-летняя жительница села Баляга, а также её 55-летний муж и 23-летний сын признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием своего должностного положения, с причинением значительного ущерба.



Подсудимые вину не признали, заявив о якобы имевших место фактах их оговора.



Однако суд признал подсудимых виновными и приговорил бывшего директора к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей также назначен штраф в размере 80 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в образовательных организациях сроком на 3 года.



Супругу подсудимой назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства, а сыну – 480 часов обязательных работ. Суд также сохранил арест на имущество обвиняемых на сумму более 2 млн рублей для погашения штрафа и возмещения ущерба.



Приговор не вступил в законную силу.

