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В Иркутской области блогера задержали за оправдание терроризма

В Иркутской области блогера задержали за оправдание терроризма
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанный выдавал себя за ветерана боевых действий

4 декабря сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области задержали 51-летнего блогера по подозрению в оправдании терроризма. При этом мужчина выдавал себя за участника боевых действий.

- 51-летний мужчина являлся администратором видеоканала и группы в мессенджере на военную тематику. В них он положительно отзывался о совершённых преступлениях. Чтобы расположить к себе своих подписчиков, «блогер» утверждал, что имеет краповый берет и боевые награды, а также находился в плену, где получил ранение. Проверив информацию, оперативники выяснили, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к элитным подразделениям войск, к которым себя причислял. Кроме того, ранее он неоднократно судим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержали мужчину сотрудники МВД, отдела ФСБ Иркутского гарнизона при поддержке спецназа МВД. Отмечается, что задержание стало возможным благодаря анализу экспертов-лингвистов экспертно-криминалистического центра, изучивших многочисленные комментарии и публикации блогера.

В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяли компьютерную технику и видеооборудование. Там же обнаружены бутафорские медали, нагрудные знаки, незаполненные удостоверения, головные уборы, имеющие особый статус в спецподразделениях, пиротехника, флаги и иная атрибутика предположительно экстремистской направленности,

Помимо этого, сыщики нашли свыше 700 тысяч рублей в иностранной валюте, предположительно полученные преступным путём.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Сам подозреваемый заявил, что раскаивается.

- Раскаиваюсь в содеянном, очень сожалею, что я вообще открывал этот канал, что вообще интересовался этой тематикой. Я пересмотрел свои взгляды, я теперь не приближусь к этому. Я не знаю, чем поклясться, я сожалею обо всём, что произошло. Я сожалею ставлю на своей деятельности крест, вне зависимости от приговора суда, даже если с меня снимут обвинение, и я выйду завтра сухим из воды, я туда больше не вернусь, - заявил задержанный мужчина.
оправдание терроризма экстремизм

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