В Иркутской области блогера задержали за оправдание терроризма









Следователи возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».



Сам подозреваемый заявил, что раскаивается.



- Раскаиваюсь в содеянном, очень сожалею, что я вообще открывал этот канал, что вообще интересовался этой тематикой. Я пересмотрел свои взгляды, я теперь не приближусь к этому. Я не знаю, чем поклясться, я сожалею обо всём, что произошло. Я сожалею ставлю на своей деятельности крест, вне зависимости от приговора суда, даже если с меня снимут обвинение, и я выйду завтра сухим из воды, я туда больше не вернусь, - заявил задержанный мужчина.



4 декабря сотрудники правоохранительных органов в Иркутской области задержали 51-летнего блогера по подозрению в оправдании терроризма. При этом мужчина выдавал себя за участника боевых действий.- 51-летний мужчина являлся администратором видеоканала и группы в мессенджере на военную тематику. В них он положительно отзывался о совершённых преступлениях. Чтобы расположить к себе своих подписчиков, «блогер» утверждал, что имеет краповый берет и боевые награды, а также находился в плену, где получил ранение. Проверив информацию, оперативники выяснили, что мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к элитным подразделениям войск, к которым себя причислял. Кроме того, ранее он неоднократно судим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Задержали мужчину сотрудники МВД, отдела ФСБ Иркутского гарнизона при поддержке спецназа МВД. Отмечается, что задержание стало возможным благодаря анализу экспертов-лингвистов экспертно-криминалистического центра, изучивших многочисленные комментарии и публикации блогера.В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяли компьютерную технику и видеооборудование. Там же обнаружены бутафорские медали, нагрудные знаки, незаполненные удостоверения, головные уборы, имеющие особый статус в спецподразделениях, пиротехника, флаги и иная атрибутика предположительно экстремистской направленности,Помимо этого, сыщики нашли свыше 700 тысяч рублей в иностранной валюте, предположительно полученные преступным путём.