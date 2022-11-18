В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы

Свалку обещают ликвидировать до конца года



В Тункинском районе Бурятии пытаются решить проблему несанкционированной свалки. Она образовалась в селе Никольск и крайне возмущает местных жителей. Они рассказывают, что в подвалах близлежащих домов теперь завелись грызуны.



11 ноября состоялся сельский сход по мусорному вопросу. Стало известно, что свалка образовал подрядчик, который по контракту с Тункинским нацпарком занимается вывозом мусора из ещё одного села.



- В нарушение условий контракта и без согласования с национальным парком, подрядчик сбросил отходы на земельный участок в селе Никольск, принадлежащему частному лицу. Это прямое нарушение требований законов об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления» и положения о национальном парке «Тункинский», - пояснили сотрудники нацпарка.



На сельском сходе присутствовал директор той самой компании, устроившей свалку. Однако он вину полностью не признал, что заявив, что в Никольске не свалка, а «перегрузочная» площадка и расположена «не у вас во дворе». Также руководитель отметил, что выброс там отходов был вынужденной мерой.



Представители национального парка по факту накопления отходов вручили уведомление о составлении административного протокола.



В свою очередь подрядчик пообещал жителям, что работы будут выполнены согласно контракту до 9 декабря 2022 года, и он учтёт замечания, высказанные на сельском сходе.



Сход завершился общим решением вести контроль, как со стороны природоохранного учреждения, так и со стороны районной администрации совместно с местными жителями.

