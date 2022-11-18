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В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы

В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Свалку обещают ликвидировать до конца года

В Тункинском районе Бурятии пытаются решить проблему несанкционированной свалки. Она образовалась в селе Никольск и крайне возмущает местных жителей. Они рассказывают, что в подвалах близлежащих домов теперь завелись грызуны.

11 ноября состоялся сельский сход по мусорному вопросу. Стало известно, что свалка образовал подрядчик, который по контракту с Тункинским нацпарком занимается вывозом мусора из ещё одного села.

- В нарушение условий контракта и без согласования с национальным парком, подрядчик сбросил отходы на земельный участок в селе Никольск, принадлежащему частному лицу. Это прямое нарушение требований законов об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления» и положения о национальном парке «Тункинский», - пояснили сотрудники нацпарка.

На сельском сходе присутствовал директор той самой компании, устроившей свалку. Однако он вину полностью не признал, что заявив, что в Никольске не свалка, а «перегрузочная» площадка и расположена «не у вас во дворе». Также руководитель отметил, что выброс там отходов был вынужденной мерой.

Представители национального парка по факту накопления отходов вручили уведомление о составлении административного протокола.

В свою очередь подрядчик пообещал жителям, что работы будут выполнены согласно контракту до 9 декабря 2022 года, и он учтёт замечания, высказанные на сельском сходе.

Сход завершился общим решением вести контроль, как со стороны природоохранного учреждения, так и со стороны районной администрации совместно с местными жителями. 
свалка

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