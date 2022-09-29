Карманника задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии выехали в охраняемый продуктовый магазин на улице Гагарина по тревоге сигнализации. Выяснилось, что неизвестный украл телефон из кармана жилетки работницы продуктового магазина.
Росгвардейцы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого в краже.
Вскоре подозреваемый был замечен на соседней улице. При виде сотрудников, мужчина забежал в подъезд многоквартирного дома. Тогда росгвардейцы опросили местных жителей и вычислили квартиру, где скрылся мужчина.
- 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина рассказал, что телефон случайно упал из кармана девушки в его пакет. Он хотел вернуть его обратно, но забыл, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнец вытащил телефон из жилетки работницы супермаркета
Происшествия, Фото:
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