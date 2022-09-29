Улан-удэнец вытащил телефон из жилетки работницы супермаркета

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Карманника задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии выехали в охраняемый продуктовый магазин на улице Гагарина по тревоге сигнализации. Выяснилось, что неизвестный украл телефон из кармана жилетки работницы продуктового магазина.



Росгвардейцы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого в краже.



Вскоре подозреваемый был замечен на соседней улице. При виде сотрудников, мужчина забежал в подъезд многоквартирного дома. Тогда росгвардейцы опросили местных жителей и вычислили квартиру, где скрылся мужчина.



- 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина рассказал, что телефон случайно упал из кармана девушки в его пакет. Он хотел вернуть его обратно, но забыл, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



