Житель Бурятии придумал мошенников, чтобы не платить кредит

Мужчина побоялся признаться в задолженности родственникам



Житель Северобайкальска привлечён к уголовной ответственности из-за ложного доноса, сообщили в МВД по Бурятии.



В июле текущего года 29-летний мужчина заявил в полицию о том, что неизвестные оформили от его имени микрозайм, а узнал он об этом только тогда, когда на его адрес проживания стали приходить письма с требованиями погасить задолженность. При этом он заявил, что ранее потерял сделанную им копию паспорта, которой могли воспользоваться злоумышленники.



В ходе проверки оперативники выяснили, что предоставленные мужчиной сведения – ложные. До поступления уведомлений о необходимости погасить задолженность мужчина лично оформил покупку на одной из торговых онлайн-площадок на сумму около 6 тысяч рублей, расчёт за которую он совершил с помощью рассрочки микрофинансовой организации. После чего гражданин не сделал ни единого платежа в счёт погашения займа.



Мужчина побоялся признаться в задолженности родственникам, из-за чего придумал хитрый план с заявлением в полицию, однако, его схема быстро раскрылась.



Мужчина трудоустроен и имел судимость 15 лет назад.



