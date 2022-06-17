Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ

















Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ сегодня утром внепланово принял самолёты, которые летели в Иркутск. Причиной тому стал густой туман в аэропорту прибытия. Об этом сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.- Пассажиры ожидают борт, который должен следовать в Иркутск – «Уральские авиалинии», S7. Параллельно обслуживаются воздушные судна, которые прибыли в Улан-Удэ. Работаем! – сказал Дмитрий Гармаев.На опубликованных фото и видео показаны несколько самолётов разных авиакомпаний: S7, «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «ИрАэро». На площадке ожидают пассажиры.