Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ

Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал»
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ сегодня утром внепланово принял самолёты, которые летели в Иркутск. Причиной тому стал густой туман в аэропорту прибытия. Об этом сообщил генеральный директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Пассажиры ожидают борт, который должен следовать в Иркутск – «Уральские авиалинии», S7. Параллельно обслуживаются воздушные судна, которые прибыли в Улан-Удэ. Работаем! – сказал Дмитрий Гармаев.
На опубликованных фото и видео показаны несколько самолётов разных авиакомпаний: S7, «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «ИрАэро». На площадке ожидают пассажиры.
Видео снял гендиректор аэропорта «Байкал»
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